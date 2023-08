São Paulo e mais três Estados alcançam nota máxima da Fitch no rating nacional de longo prazo

A Fitch Ratings revisou e elevou a classificação nacional de longo prazo de quatro Estados brasileiros para seu nível mais alto - AAA (bra). No entendimento da agência, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Alagoas apresentam perspectiva estável para honrar dívidas com prazos superiores a doze meses.

O rating em escala nacional mede se há vulnerabilidade à inadimplência apenas para emissores locais no Brasil, excluindo os riscos de transferência e de conversibilidade. As classificações em escala nacional do Brasil são caracterizadas pelo identificador exclusivo ‘(bra)’.

Fitch eleva rating nacional de longo prazo de quatro Estados brasileiros Foto: Reinhard Krause/Reuters

“Estar na mais alta classificação da Fitch é um sinal para investidores que em São Paulo é possível encontrar segurança e garantia, dada a solidez e as perspectivas da economia paulista”, disse à Coluna, o secretário de Fazenda, Samuel Kinoshita.

Os ratings em escala nacional refletem pontos fortes e fracos relativos de cada emissor em uma jurisdição específica. Ou seja, ajudam os investidores locais a diferenciar o risco. Os índices não são comparáveis com as escalas internacionais de rating da Fitch nem com as escalas nacionais de outros países.

A Fitch também explica que essas revisões são usadas para modificar as classificações por razões não relacionadas à qualidade de crédito, com o objetivo de refletir alterações na escala nacional de ratings e nos níveis relativos de risco de um país.

A agência complementa que os fundamentos de crédito dos entes afetados permanecem inalterados. No entanto, os perfis de crédito relativos destes se fortaleceram em comparação com os de emissores locais de todos os setores.