São Paulo inicia estudo de PPP para adutora que vai ligar barragens da região de Campinas às cidades

A Companhia Paulista de Parcerias (CPP) contratou o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para realizar estudos de viabilidade técnica e financeira, além de elaborar um edital e um contrato para operação e manutenção do sistema.

A ação é complementar à retomada da construção das barragens de Pedreira e Duas Pontes, na região de Campinas, projeto desenvolvido com recursos do Estado para enfrentamento da escassez hídrica. As obras se arrastavam desde 2016, os contratos foram rescindidos no ano passado e o projeto passou por nova licitação.

Como mostrou a Coluna, os vencedores dos processos vão ser anunciados até o final deste mês, quando será autorizada a retomada das obras, com expectativa de conclusão em 22 meses. Mas gestores municipais reclamavam que não adiantaria fazer os reservatórios sem garantir a construção dos dutos para levar água aos municípios afetados pela escassez hídrica.

“A gente está falando da segurança hídrica da região do PCJ, que é a segunda em escassez hídrica no Estado. Então é um trabalho conjunto para construção das barragens e operação do sistema adutor”, afirmou à Coluna a secretária estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Natália Resende.