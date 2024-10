São Paulo terá 1ª planta industrial de combustível sustentável de aviação feito de cana-de-açúcar

De acordo com a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e logística, Natália Resende, o Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha firmou parceria com a empresa Geo Bio Gas & Carbon, que vai executar o projeto. “A iniciativa está em linha com a estratégia climática do Estado, que tem metas ambiciosas para a redução de emissões de gases de efeito estufa”, afirmou à Coluna do Estadão.

O projeto com prazo de três anos prevê investimentos da ordem de 7,8 milhões de euros, dos quais 1,5 milhões serão recursos públicos da Alemanha. O projeto também tem parceria com a Coopersucar. A produção esperada é de cerca de 750 litros/dia de SAF, a partir de 2025, que pode ser misturado com o combustível fóssil querosene de aviação (QAV).