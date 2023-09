‘Se arrumar mais três ministérios...’: deputado ironiza derrota governo na PEC do BNDES; veja vídeo

O deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE) ironizou a nova derrota do governo na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, que nesta quarta-feira (30) rejeitou a retirada de pauta da PEC do BNDES. Após os aliados do Palácio do Planalto perderem de lavada - por 39 votos a 20 - o pedido para retirar o texto da pauta, Mendonça Filho, da oposição, brincou que o presidente Lula deveria oferecer mais “uns três ministérios” para melhorar a articulação política.

“O governo está melhorando... Dois votos a mais.... Se arrumar mais uns três ministérios, acho que chega perto”, declarou o parlamentar, arrancando risos dos colegas, logo após o presidente da CCJ, Rui Falcão (PT-SP), proclamar o resultado da votação. Veja o vídeo:

A brincadeira com os “dois votos” se deu porque, na semana passada, o mesmo pedido de retirada de pauta foi rejeitado por 45 votos a 18. Hoje, o governo conseguiu diminuir a diferença, a 39 a 20, dois votos a mais, mas ainda ficou muito longe da maioria simples necessária para barrar a proposta.

A PEC do BNDES retira do Executivo a prerrogativa de decidir sobre empréstimos do banco público a outros países, em uma tentativa de frear a concessão de crédito a aliados do PT no exterior, como Venezuela e Cuba. Pelo texto, o Congresso teria de avalizar o financiamento. A regra também valeria para Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

O deputado Mendonça Filho, que foi ministro da Educação no governo Temer e fez a declaração irônica na CCJ. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Base do governo Lula contraria governo sobre PEC do BNDES

Partidos da base do governo federal, inclusive, votaram com a oposição e na contramão da orientação do Palácio do Planalto: se posicionaram de maneira contrária à retirada de pauta da PEC do BNDES. A oposição ganhou o apoio de MDB, PSD e União Brasil nessa empreitada, legendas que têm três ministérios cada.

Em negociações para embarcarem na Esplanada de Lula, o PP e o Republicanos também votaram de maneira contrária à retirada de pauta.

PEC do BNDES avança no Congresso

Apesar da rejeição da retirada de pauta, o que por si só já representa um avanço da matéria no Congresso, houve um pedido conjunto de vista por deputados. O movimento adia a análise do relatório da PEC do BNDES na CCJ, do deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP), que vai dar um parecer favorável à sua constitucionalidade. Se o parecer for aprovado no colegiado, o texto segue para uma comissão especial, que julgará o mérito da proposta, antes de ser votado em plenário.