Se depender de Helder Barbalho, ministro das Cidades será Jader Filho

Governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) tem um nome a indicar para o Ministério das Cidades: Jader Filho.

Apesar de parte da bancada de deputados federais defender o deputado José Priante (MDB-PA), a família Barbalho e os deputados eleitos com seu apoio vão tentar emplacar o segundo filho do senador Jader Barbalho (MDB-PA) e irmão do governador. Jader Filho é presidente do diretório paraense do MDB.

Pelo compromisso firmado com Lula, o nome do indicado do MDB da Câmara deve ser entregue até segunda-feira.

Membros da sigla que estiveram com o presidente eleito ontem disseram que Lula fez distinção entre os cargos oferecidos ao partido e o posto a ser proposto a Simone Tebet. “Lula nos disse que a solução da Simone não é partidária, não é uma questão do MDB”, disse um deles.

Tebet está cotada para o Meio Ambiente e já indicou a colegas da sigla que tem interesse na pasta.