Seca impede navios de atracar em Manaus e pode impactar preços dos produtos

Por causa da seca no Norte, nenhum dos 5 navios programados no porto privado Super Terminais, em Manaus, neste mês, poderá atracar. Segundo a empresa, não há mais calado (distância entre o ponto mais baixo do navio e a linha superficial da água) para a entrada na foz do rio Madeira e na região do Tabocal. A maioria das cargas é de eletrônicos.

“O transporte fluvial de mercadorias também tem sido impactado. O setor é essencial para a região, já que 85% de todos os produtos que entram e saem de Manaus passam por rios navegáveis”, disse à Coluna o diretor-presidente da empresa, Marcello Di Gregorio.

Seca no Amazonas Foto: Edmar Barros

O empresário explica que a seca obrigou o transporte fluvial a ser feito por balsas, o que segundo ele, torna os deslocamentos mais lentos e caros. Os custos, portanto, passam a onerar as indústrias e os consumidores.

“Governos ou empresários não conseguirão encontrar uma solução para isso sozinhos. É preciso unir esforços de ambas as partes para superar essa grave crise, especialmente focando nas causas que podemos ter algum controle. É uma prioridade para ajudar a economia do Amazonas, da região norte e, principalmente, garantir condições de sobrevivência para a população afetada”, afirmou.