Seca no Amazonas: deputado cobra ação do governo Lula

Com o Amazonas vivendo uma seca extrema no Rio Negro e a capital Manaus coberta de fumaça de queimadas há mais de um mês, o deputado Amom Mandel (Cidadania-AM) cobrou ação do governo federal para conter os incêndios no Estado. O parlamentar bateu à porta de três ministérios do governo Lula pedindo atenção: Desenvolvimento Regional, Secretaria de Relações Institucionais e Ministério de Meio Ambiente.

“A competência para causas ambientais é concorrente entre os entes federativos. Isso quer dizer, dentre outras coisas, que quando o município e o governo do Estado se omitem, cabe à União entrar em ação”, reclamou Amom Mandel.

O deputado Amom Mandel (Cidadania-AM) Foto: Gilmar Félix / Câmara dos Deputados

Segundo ele, somente a pasta de Marina Silva atendeu com ações imediatas por meio do Ibama. O Ibama se prontificou a enviar equipamentos para que os bombeiros amazonenses combatam os incêndios na floresta.

Apesar da ajuda do Ibama, o parlamentar segue insatisfeito com a falta de celeridade. “Apesar da boa vontade que todos expressaram nas reuniões, ninguém vai ajudar em nada imediatamente e a floresta vai continuar queimando”, lamento. A Coluna entrou em contato e aguarda posicionamento dos ministérios.