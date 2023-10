Seca no Amazonas: governo avalia MP para pagar auxílio emergencial a pescadores

O governo Lula pode ressuscitar o modelo do auxílio emergencial para pagar duas parcelas a mais do seguro-defeso aos pescadores atingidos pela seca no Amazonas, Acre e Rondônia. A discussão técnica envolve Planalto e vários ministérios. Há possibilidade de editar uma Medida Provisória e a expectativa é de que a decisão seja anunciada até terça-feira, 10.

O ministro da Pesca, André de Paula (PSD), afirmou a Coluna que o socorro a esses trabalhadores está garantido. “Esse é um compromisso do governo e será pago. Se será feito via medida provisória, seguro defeso, auxílio (não importa). O pescador que faz jus ao seguro defeso terá dois meses a mais”, disse André de Paula à Coluna.

Ministro da Pesca, André de Paula

André de Paula defende a necessidade de avaliar mudanças na legislação para facilitar a liberação de recursos em situações emergenciais futuras, já que os fenômenos climáticos têm sido constantes. “Essas questões relacionadas às mudanças climáticas não são mais a exceção. Elas se tornaram regra, e precisamos pensar lá na frente”, explicou o ministro.

A legislação atual não permite pagar o seguro-defeso por prazo maior do que o estabelecido. O benefício tem o valor de um salário-mínimo mensal e é pago enquanto durar o período de reprodução, ou pelo prazo limite de 5 meses.

Atualmente existem 68.742 licenças ativas de pescadores no Amazonas. Do dia 18 de setembro a 5 de outubro foram emitidas 8.847 licenças. No Acre, outro estado afetado pela seca, são 8.772 licenças ativas. Em Rondônia há 7.617 pescadores registrados.

Sendo assim, André de Paula e os demais ministros escalados por Lula para dar respostas à seca histórica na região amazônica passarão o final de semana em Brasília em reuniões com a Secretaria Especial de Assuntos Jurídicos (SAJ) e a Casa Civil para definir quais serão os moldes de pagamento desse e de outros benefícios anunciados para socorrer os atingidos pela emergência climática.