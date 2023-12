Virou praxe a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Natália Resende, viajar pelas estradas estaduais fazendo fotos. São os “clicks dedo-duro”. Por isso, ela prefere viajar de carro para cumprir as agendas. A Coluna ouviu a secretária contando a história a um advogado, recentemente.

“Quando é via com concessionária envio na mesma hora para o é o Benini”, relatou. Rafael Benini é o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado.