Secretário de Nunes atua como barreira contra desgaste político do prefeito na articulação de cargos

Em conversa com a Coluna do Estadão, aliados do prefeito negaram tensão nas tratativas com a base de apoio, que está com o prefeito desde o início da campanha. Interlocutores do emedebista descreveram o ambiente como “amistoso”, porque todos já tinham sido informados que “pouquíssimas alterações” devem ocorrer no próximo mandato.

A aliança da candidatura de Ricardo Nunes reuniu 11 partidos. A pressão, apostam, poderá vir de partidos “de fora”, ou seja, que só se juntaram a Nunes no segundo turno, como o PSDB e o Novo.

Nunes tem dito aos aliados que deseja definir a relação final do primeiro escalão apenas em dezembro – momento em que o mapeamento de projetos prioritários para 2025 terá sido finalizado por Aparecido, facilitando a definição do perfil de cada novo secretário.

Segundo apurou a Coluna, a intenção do prefeito é evitar a criação de novas secretarias consideradas “robustas”. A ideia, garantem nos bastidores, seria formar estruturas mais enxutas, como secretarias especiais que configurem prestígio político aos ocupantes, mas sem autonomia orçamentária.