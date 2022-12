Secretário de Segurança Pública de Tarcísio, Capitão Derrite tem contas reprovadas pelo TRE

Futuro secretário de Segurança Pública de São Paulo, o deputado federal Guilherme Derrite (PL-SP) teve suas contas de campanha reprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado, que determinou a devolução de R$ 277,7 mil ao Tesouro. O desembargador Silmar Fernandes apontou omissão de despesas com a contratação de impulsionamento de publicações nas redes sociais.

O deputado federal Capitão Derrite (PL-SP). Foto: Dida Sampaio/Estadão

Na prestação de contas, o parlamentar declarou gastos de R$ 201,8 mil com o serviço no Facebook. A empresa, no entanto, emitiu notas que somam R$ 217,5 mil.

Segundo o magistrado, Derrite também cometeu irregularidades na contratação de serviços ao informar gasto de R$ 104,8 mil em panfletagem sem apresentar comprovantes de pagamento do pessoal pela empresa terceirizada.

O deputado ainda teria contratado uma empresa para “coordenação nas áreas de manutenção, controle de acesso e limpeza” ao custo de R$ R$ 25,4 mil sem comprovar a ligação dos serviços prestados com a campanha.

Procurado, ele afirmou, por meio de sua assessoria, que irá recorrer da decisão. “Na certeza de que nenhum recurso foi gasto de maneira indevida, iremos recorrer da decisão ao TSE e prestar os esclarecimentos necessários.”