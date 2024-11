Secretário do Ministério das Cidades deixa cargo para ser o novo diretor-executivo da CBF

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, convidou o atual secretário-executivo do Ministério das Cidades, Helder Melillo, para assumir a diretoria-executiva da entidade.

Com 13 anos de experiência em gestão pública e perfil técnico, Melillo terá como missão reforçar o projeto de Ednaldo de modernizar a administração da CBF. Ele deixa o Ministério das Cidades nesta semana para assumir o novo cargo.





Ednaldo Rodrigues convidou Melillo por sua experiência em gestão pública. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

No começo do ano, Ednaldo contratou Rodrigo Caetano como diretor de futebol da CBF. A escolha do novo executivo, cargo que estava vago, completa agora a direção da entidade. Segundo fontes que acompanharam o movimento, a ideia é profissionalizar e descentralizar a gestão da CBF.