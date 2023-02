Sem Abin, GSI esvazia e permanência de Gonçalves Dias vira dúvida

Com a transferência da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para a Casa Civil, que está prestes a ser formalizada, integrantes do governo e parlamentares da base aliada consideram que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, tende a perder espaço no governo. No Palácio do Planalto, a avaliação é que ele deve ser forçado deixar o cargo.

AME3123. BRASILIA (BRASIL), 29/12/2022.- El presidente electo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, posa al lado del designado ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, general Gonçalves Dias, durante una conferencia de prensa en la que anunció ministros de su futuro Gobierno, hoy, en Brasília (Brasil). Lula da Silva quien asumirá el próximo domingo, anunció este jueves a 16 nuevos ministros, con lo que su gabinete tendrá un total de 37 carteras, una de ellas volcada por vez primera a los asuntos indígenas. EFE/ Andre Borges