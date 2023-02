Sem Bolsonaro, oposição enfrenta dificuldades para se organizar contra governo

Os bolsonaristas demonstram dificuldade para estruturar as frentes de atuação contra o governo Lula no Congresso. Uma delas envolve o discurso sobre a autonomia do Banco Central. No grupo do PL da Câmara, na semana passada, não houve consenso sobre qual o melhor tom a ser adotado. Alguns parlamentares se preocupam com a possível imagem de que são contrários à redução de juros. “Não vamos cair na armadilha de dizer que somos contra reduzir juros. Vamos esclarecer que juros são reduzidos com governo sério e que infelizmente não temos”, disse um congressista no grupo de WhatsApp do partido. Membros da sigla consideram que a ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro do País deixou o PL desorganizado.

AUTOCRÍTICA. “A ala conservadora tem que ter protagonismo, e está faltando isso. Precisamos nos acertar. Perdemos essa primeira oportunidade (sobre o debate do BC). A vinda do Bolsonaro também será importante para isso”, disse o deputado Capitão Augusto (PL-SP).

QUASE. Outro assunto que bombou no grupo de WhatsApp do PL nos últimos dias foi a CPMI dos atos antidemocráticos, tema prioritário para os bolsonaristas. Faltam 36 assinaturas na Câmara para o colegiado poder ser criado.

ESTRATÉGIA. No Senado, um dos focos da oposição, liderada por Rogério Marinho (PL-RN), é dificultar a aprovação da Lei das Estatais. Sinal disso foi que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) apresentou diversas emendas ao texto. Ciro deve ser o líder da minoria no Senado e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) será líder da minoria no Congresso.

O presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de filiação ao Partido Liberal, ao lado do presidente da legenda Valdemar da Costa Neto e do presidente da Câmara Arthur Lira. Foto: Divulgação/PL

PRONTO, FALEI! Diego Werneck Arguelhes, professor do Insper

“O governo Bolsonaro e o 8 de janeiro mantêm um reforço de que o STF precisa poder muito, para resolver problemas importantes e urgentes. E isso é muito perigoso.”

CLICK. Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, em desfile da escola de samba Gaviões da Fiel, em São Paulo, na noite de 18 de fevereiro./ REPRODUÇÃO Foto: Reprodução

Integrou a bateria da escola de samba Gaviões da Fiel, em São Paulo, na madrugada de sábado, 18, e compartilhou os momentos nas redes sociais.