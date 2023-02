Silveira se aconselha com ex-integrantes do governo Bolsonaro no MME

Sem conseguir indicar seu secretário-executivo, brecado pelo PT por ter trabalhado na gestão Jair Bolsonaro, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), tem se consultado com ex-integrantes do governo passado. Os dois principais conselheiros são Marisete Pereira, ex-secretária-executiva, e o ex-ministro Bento Albuquerque.

Silveira tem proximidade com os bolsonaristas e chegou a ser cotado para assumir a liderança do governo do ex-presidente no Senado.

Alexandre Silveira, durante entrevista coletiva em Brasília-DF. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: WILTON JUNIOR

Apesar do veto do PT a Bruno Eustáquio na secretaria-executiva do MME, Silveira insiste na nomeação.

Uma viagem de Silveira ao Ceará também causou desconforto entre petistas. No dia 19, o ministro de Minas e Energia foi a Fortaleza para o lançamento de uma unidade de produção de hidrogênio verde do Complexo Pecém.

A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) levou 14 passageiros, mas nenhum parlamentar do PT foi chamado. Ao lado de Silveira, estava um de seus correligionários, o deputado Domingos Neto (CE).