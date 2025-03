Senado precisa debater comércio internacional, diz presidente da Comissão de Relações Exteriores

Novo presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS) colocará o colegiado no centro do debate sobre comércio internacional. O parlamentar assume o cargo justamente no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou uma ofensiva tarifária que gerou tensão global e pode respingar no Brasil.

PUBLICIDADE “Precisamos priorizar o diálogo e evitar conflitos que possam comprometer nossas relações internacionais e o setor produtivo. O Brasil já negocia cotas e condições diferenciadas para setores estratégicos, e esse deve ser o caminho”, afirmou Trad à Coluna do Estadão. Após tomar posse na comissão, o senador anunciou para 13 de março uma audiência com ex-presidentes do colegiado que já não estão mais no Senado. O objetivo é debater o cenário internacional. Confirmaram presença figuras como José Sarney, Heráclito Fortes, Eduardo Suplicy, Cristovam Buarque, Katia Abreu, Eduardo Azeredo e Aloysio Nunes. Trad ainda evita, contudo, fazer um diagnóstico sobre possíveis impactos na guerra comercial no exterior para as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. “É prematura qualquer avaliação em cima de hipóteses de algo sensível. Vários fatores ainda estão em aberto. Vamos aguardar a evolução dessa questão para emitir um juízo de valor no campo da CRE”, disse.

Na Câmara, as comissões ainda não foram instaladas, mas a tendência é que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) assuma o colegiado de Relações Exteriores. Como mostrou a Coluna do Estadão, o PT fará uma ofensiva nas próximas semanas para tentar impedir esse desfecho. O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que o parlamentar, se efetivado no cargo, “usará a colegiado como instrumento da extrema direita global”, com o objetivo de atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) e interferir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na Corte por tentativa de golpe de Estado.

