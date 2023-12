Senador reage a Haddad e quer derrubada imediata de veto à desoneração da folha

O senador Efraim Filho (União-PB) reagiu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e voltou a articular a derrubada integral do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à prorrogação da desoneração da folha de pagamento a 17 setores da economia. O parlamentar, autor da proposta vetada, afirma que não há tempo para esperar a contraproposta, que só será apresentada após a votação da reforma tributária, como afirmou Haddad nessa segunda-feira, 11.

“O governo teve dez meses para preparar uma proposta e não o fez. O tempo está escasso, já não temos mais prazo para aguardar a proposta que substituiria a desoneração da folha. Até o momento não chegou. Então, defendemos que se faça a derrubada do veto, liberando a base do governo que deseja votar a matéria, esse sentimento está claro tanto na Câmara quanto no Senado”, diz Efraim à Coluna. Caso o veto não seja derrubado, a desoneração da folha será encerrada no fim do ano.

O senador Efraim Filho (União-PB). Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O senador, que preside a Frente Parlamentar do Comércio, Serviços (FCS), afirma que a derrubada fará com que o Congresso e o governo Lula ganhem prazo. Ele afirma ser possível “discutir em 2024 as propostas da Fazenda, para aperfeiçoar a a política pública da desoneração, que se mostrou eficaz em gerar empregos”.

O que é a desoneração da folha de pagamento?

Adotada por meio da Medida Provisória nº 540, convertida na Lei nº 12.546, de 2011, a desoneração da folha de pagamentos é um benefício fiscal que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% incidente sobre a folha de salários, por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Na prática, a medida reduz a carga tributária da contribuição previdenciária devida pelas empresas.

A medida beneficia os seguinte setores:

