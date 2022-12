Senador sugere que Lula entre com ação de despejo para tirar Bolsonaro do Alvorada

O senador Otto Alencar (PSD-BA) ironizou a resistência do presidente Jair Bolsonaro (PL) em deixar o Palácio da Alvorada após perder a eleição. Segundo Alencar, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deveria entrar com uma ação de despejo para tirar Bolsonaro à força da residência oficial da Presidência. Ainda não há previsão para a mudança do atual presidente.

Otto Alencar. Foto: Dida Sampaio/Estadão

“Os presidentes sempre saem no dia 14 ou 15 de dezembro para dar tempo de se fazer alguma modificação que o próximo presidente queira fazer. Isso é praxe. Tem que dar espaço para o outro. E eu não estou vendo qualquer sinal do Bolsonaro. Parece que ele quer continuar lá. Mas o Palácio é um bem público”, disse Alencar à Coluna.