Senadores apostam em pretensão eleitoral de Pacheco em Minas para aprovar orçamento impositivo

A ala de senadores que deseja ter mais poder sobre o Orçamento da União não se abalou com o movimento do governo para atrasar a discussão de um projeto que obriga o Executivo a pagar emendas de comissões permanentes, verbas destinadas a projetos nos estados e municípios. O grupo diz não ter pressa, mas deixa claro que seguirá investindo na matéria. Inclusive, possui argumento pronto para convencer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a apoiar a iniciativa.

A estratégia, revelada à Coluna, é mostrar a Pacheco que, se o pagamento for impositivo, as cidades receberão mais recursos e isso seria favorável a eventual candidatura dele ao governo de Minas, em 2026.

“Vai ser muita coragem [algum parlamentar] se colocar contra. Pacheco é um dos que mais precisam colocar dinheiro nos municípios, só em Minas Gerais são 853″, comenta um senador, sob reserva.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Como mostrou a Coluna, o governo Lula conseguiu atrasar a votação do projeto para tornar impositivo o pagamento de emendas de comissões permanentes. O líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA), entrou em campo de última hora e impediu a votação do texto na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Agora, a matéria precisará também pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde pretende derrubá-la.