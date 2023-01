Senadores bolsonaristas evitam ocupar gabinetes que eram de petistas

Senadores bolsonaristas eleitos que assumem o cargo em fevereiro decidiram evitar salas que antes eram ocupadas por adversários políticos de siglas como o PT. Com a decisão, haverá um troca-troca nos espaços da Casa.

Ministro Sérgio Moro.

Sergio Moro (União-PR) vai ocupar o gabinete que hoje é de Styvenson Valentin (Podemos-RN), seu ex-colega de partido. Damares Alves (Republicanos) será abrigada no espaço de Flávio Arns (Podemos-PR). Os dois senadores serão realocados.

Marcos Pontes (PL-SP) e Magno Malta (PL-ES) herdarão gabinetes de colegas que estão deixando a Casa e são do PP, do ex-ministro da Casa Civil Ciro Nogueira. O ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) fará uma troca gaúcha: ficará com a sala que era de Lasier Martins (Podemos-RS).