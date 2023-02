Senadores do PL avisam PT que vão trabalhar para investigar governo na CPI dos Atos Golpistas

Os senadores do PL trabalham para ampliar o escopo da CPI dos Atos Antidemocráticos, pilotada por Renan Calheiros (MDB-AL), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Soraya Thronicke (União-MS).

Eles desejam incluir na investigação os ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio Monteiro.

A ideia é sinalizar ao governo Lula que o colegiado, se prosperar, pode ir além da responsabilização de bolsonaristas e atingir a atual gestão.

O PL será o maior partido do Senado neste ano, com 15 parlamentares. Há bolsonaristas eleitos também no Republicanos, com 3 senadores, e no PP, com 6.

O recado foi passado por integrantes do partido ao senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo na Casa.