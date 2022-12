Senadores creem que a votação apressada da resolução que muda regreas do orçamento secreto foi uma “jogada ensaiada” de Rodrigo Pacheco com Ricardo Lewandowski. O ministro do STF já conhecia a proposta legislativa, mas ficaria melhor apresentar a ele um fato concreto – a resolução aprovada – do que apenas mais uma promessa.

Rodrigo Pacheco. Foto: Roque de Sá/Senado Federal