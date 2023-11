Senadores veem ‘tiro no pé’ do governo em manobra contra projeto para empregar aposentados

Senadores que querem aprovar projeto de lei para criar um programa de empregabilidade de aposentados entendem que o governo deu um “tiro no pé” ao exigir votação da matéria no plenário. O projeto foi aprovado em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Sociais do Senado e, por isso, seria enviado diretamente à Câmara. Mas, como mostrou a Coluna, o líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA), entrou com recurso para levar a votação a plenário, em uma tentativa de protelar o texto.

O senador Mauro Carvalho Junior (União-MT), autor do projeto de empregabilidade de aposentados. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Na avaliação do grupo, caso o projeto fosse direto para a Câmara, seria alto o risco de o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), deixá-lo engavetado. Eles entendem que votar a matéria no plenário vai chamar atenção para a pauta e facilitará a articulação, já que os interessados poderão concentrar as tratativas com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O próprio autor da matéria, senador Mauro Carvalho (União-MT), agora enxerga oportunidade de colocar a pauta em discussão na Casa.