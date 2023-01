Servidores do DF flagrados em atos antidemocráticos continuam nos cargos

Os 17 servidores públicos do governo do Distrito Federal que foram identificados em atos antidemocráticos, no dia 8 de janeiro, continuam nos cargos. Um deles está preso preventivamente. Segundo a Controladoria-geral do DF, não é possível determinar o afastamento preventivo dos suspeitos antes do término das investigações.

“A Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) está dando seguimento às investigações preliminares para a busca de elementos de materialidade e autoria. Os servidores podem responder a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o qual pode levar à punição na esfera administrativa. Não há, no âmbito administrativo, previsão legal de afastamento preventivo para as investigações em curso”, disse a CGDF, em nota.

A Controladoria acrescentou que as autoridades competentes têm sido acionadas para possível responsabilização na esfera penal dos envolvidos.

No sábado, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, elogiou a governadora em exercício, Celina Leão, pela identificação dos servidores.

“O governo do DF, sob a gestão da Celina Leão, identificou 17 servidores que participaram dos atos terroristas. Eles pertencem a 10 órgãos diferentes do GDF. Ter a cooperação de governantes de todas as esferas é fundamental p/ manter o Estado, as pessoas e democracia em segurança”, escreveu Padilha.