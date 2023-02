Servidores do IBGE não entenderam a convocação, feita pelo presidente interino, Cimar Azeredo, de reunir os 27 coordenadores regionais do instituto em Brasília, na próxima semana. A sede do IBGE fica no Rio, onde costumam ser os encontros do grupo. A pauta da convocação é o Censo 2022, cuja conclusão foi adiada para março.

Censo Demográfico deve ser adiado para 2023 por falta de verba Foto: Fabio Motta/ Estadão

REUNIÃO. A leitura é que Cimar se movimenta para ficar no cargo após o resultado da pesquisa, que ele coordena. No Ministério do Planejamento, a ideia é trocá-lo.