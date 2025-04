Setor de bebidas lança manifesto para apoiar Receita Federal em disputa no STF com o TCU

“O papel do Sicobe ficou no passado, visto que nos últimos anos a própria RFB desenvolveu novos e modernos sistemas de fiscalização. Paralelamente a isso, o setor de bebidas cresceu em tamanho e investiu bilhões em tecnologia e inovação, garantindo mais eficiência, transparência e controle da produção em todas as etapas, do campo ao copo do consumidor”, diz o manifesto, ao qual a Coluna do Estadão teve acesso, assinado por entidades como a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (Abbd), a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (Abir) o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv).

A Receita calcula que a reativação do sistema poderia gerar renúncia fiscal de até R$ 1,8 bilhão por ano. O Sicobe foi criado em 2009 e permitia ao órgão controlar em tempo real a produção de bebidas, com equipamentos e aparelhos instalados nos estabelecimentos para registrar a quantidade exata de produtos fabricados.

“O setor acompanha atentamente o andamento do processo e considera positivo o reconhecimento, por parte da Receita Federal, de que existem sistemas de controle de produção mais modernos e tecnologicamente avançados. Essa sinalização está em sintonia com a evolução e a expansão da indústria de bebidas ao longo dos últimos anos”, afirma o presidente-executivo do Sindicerv, Márcio Maciel.