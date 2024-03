Setor de energia cobra reação de Lira à pauta ‘antiprivatista’ do governo

Lira tentou tranquilizar o grupo. “Essas questões devem ser discutidas no Legislativo, com clareza, segurança jurídica e capacidade de preservação dos investimentos que foram feitos. A urgência foi votada para a discussão não sair do prumo”, disse, segundo relatos dos presentes.

O presidente da Câmara também ressaltou a diversidade de pensamento na Casa e disse que precisa garantir espaço a todos. “Temos lá 513 cabeças sem igualdade de pensamento, que representam diversos setores. Como presidente, você tem que dar espaço para todos, para as bandeiras de todos, Não posso restringir proposição A, proposição B”, ponderou.

Presente no mesmo evento, que estava repleto de empresários e banqueiros, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), falou da sua preocupação com a situação fiscal do País.

“Se a gente pensar só em zerar déficit aumentando receita, a gente vai ter um problema lá na frente”, avaliou.