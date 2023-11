Revisão do Simples pode gerar 650 mil empregos, diz estudo entregue a Márcio França

Representantes do Movimento Atualiza Simples Nacional, que reúne entidades do setor de serviços, entregaram ao ministro do Empreendedorismo, Márcio França, um estudo que aponta a necessidade de revisão das faixas de faturamento do Simples Nacional e diz que se a medida fosse adotada seria possível gerar mais 650 mil empregos no País.

O movimento levou ao titular da pasta um estudo da Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), segundo o qual a defasagem desse sistema de tributação, de 2018 para cá, já alcança 75,81%. O grupo afirma que a revisão representaria uma injeção de R$ 77 bilhões no setor produtivo.

O ministro do Empreendedorismo, Márcio França. Foto: MARCELO CHELLO / ESTADAO

O grupo apela para o ministro se empenhar pela aprovação de um projeto de que eleve o limite de faturamento para uma empresa aderir ao Simples Nacional. Sugere que passe dos atuais R$ 4,8 milhões para R$ 8,4 milhões. Os integrantes do movimento também cobram o estabelecimento de uma atualização anual definida por índice oficial de inflação. “O que propomos não é isenção com a revisão das faixas, mas a correção da inflação, beneficiando empregados, empregadores e toda a sociedade brasileira”, disse o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), Paulo Geremia.