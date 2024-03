Silvio Almeida: é possível enfrentar o avanço do crime organizado entranhado na estrutura do Estado

Três suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foram presos preventivamente em operação conjunta da Polícia Federal (PF), da Procuradoria Geral da República (PGR) e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) neste domingo, 24.

Foram presos o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), o irmão dele Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa. O advogado Ubiratan Guedes, que representa Domingos Brazão, e o advogado Alexandre Dumans, que representa o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, negam a participação deles no crime. A defesa de Chiquinho Brazão foi procurada neste domingo, mas não se manifestou. No último dia 20, em nota, ele se disse “surpreendido por especulações que buscam lhe envolver no crime”.

Os irmãos são apontados pela investigação como mandantes do crime. O delegado é suspeito de agir para proteger os dois e de ter participado no planejamento do ato. Todos foram levados para a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde passaram por audiência de custódia. As prisões foram mantidas e os três foram transferidos para o presídio federal de Brasília.