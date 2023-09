Silvio Costa avalia mudanças no Porto de Santos e Infraero também entra na lista de trocas

O novo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, terá agendas nesta semana com o presidente do Porto de Santos, Anderson Pomini, e o presidente da Infraero, Rogério Amado Barzellay, em meio às negociações para manutenção de nomes indicados pelo PSB na pasta.

Como mostrou a Coluna, o temor dos socialistas é que uma mudança no comando do porto favoreça o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, correligionário do atual ministro. Anteriormente a pasta era comandada por Márcio França, que é do PSB, rival político de Tarcísio e que também planeja candidatura no governo de São Paulo em 2026.

Deputado Silvio Costa Filho. Foto: PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

O encontro com Pomini, indicado por França, acontecerá na próxima quinta-feira, 21, em Santos, na primeira agenda de Silvio Costa Filho como ministro ao Estado de São Paulo. A interlocutores, Silvinho, como é conhecido, tem dito estar aberto a conversar sobre a manutenção do atual dirigente.

Mesmo com perfil conciliador, o ministro evita cravar, e tem repetido que olhará com atenção o Porto de Santos, a maior instalação portuária publica da América Latina.

Já a conversa com o presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) deve ocorrer nesta terça ou quarta-feira. A permanência de Barzellay no cargo é incerta. O PSB, porém, observa ainda com mais atenção a situação do diretor financeiro e de negócios da Infraero, Denis Bezerra, ex-presidente estadual do PSB e ex-deputado federal Denis Bezerra, já comandou a Companhia Docas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já deu ao novo ministro Silvio Costa Filho sinal verde para trocar os cargos que considerar necessários nas estatais vinculadas à pasta de Portos e Aeroportos.