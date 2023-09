Ministro de Lula faz ponte de parceira de Michelle Bolsonaro no governo

No cargo há apenas uma semana, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, acenou aos bolsonaristas de São Paulo e deu prioridade na agenda a dois nomes diretamente ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama, Michelle: O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a presidente do PL Mulher no Estado, a deputada federal Rosana Valle, receberam tratamento VIP do novo ministro, que fez questão de postar tudo nas redes sociais. Diálogo que não havia com o antecessor na pasta, Márcio França.

Um dia depois de acompanhar o governador Tarcísio numa reunião na Casa Civil para tratar de recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o Estado, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrava fora do País, nesta quarta, 20, Silvio recebeu Rosana Valle no gabinete. A deputada preside a Frente Parlamentar dos Portos Nacionais na Câmara e é pré-candidata à Prefeitura de Santos.

Ministro Silvio Costa Filho com a presidente do PL em São Paulo, deputada Rosana Valle Foto: Divulgação - Instagram Silvio Costa Filho

Na pauta, assuntos referentes ao Porto de Santos, à ligação seca entre Santos e Guarujá e, também, sobre o aeroporto do Guarujá. A parlamentar deixou claro a interlocutores a satisfação com o encontro. Disse que não conseguia ter o mesmo diálogo com o ex-ministro Márcio França, com quem nunca teve reunião exclusiva para tratar dos temas.

Foi a própria deputada quem procurou o ministro. Chamou atenção a aproximação principalmente porque Rosana é uma das maiores entusiastas da atuação política da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Michelle Bolsonaro e a deputada federal Rosana Valle (PL-SP) Foto: Divulgação - Instagram Rosana Valle

Silvio Costa Filho é do Republicanos, mesmo partido de Tarcísio de Freitas. A sigla foi da base bolsonarista e agora está no governo Lula. Já seu antecessor no ministério, Márcio França, é do PSB. Rival político de Tarcísio e com pretensões políticas na disputa do governo estadual em 2026.