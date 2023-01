Sindicalistas cobram Roberto Campos Neto por silêncio sobre ataque golpista

Alçado a presidente do Banco Central na gestão Jair Bolsonaro, com mandato até o fim de 2024, Roberto Campos Neto está sendo cobrado pelo sindicato dos funcionários do BC por não ter se manifestado sobre o atentado golpista do último domingo (8).

O sindicato diz estranhar o silêncio do chefe do BC diante do ataque às instituições por radicais bolsonaristas. Até a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) emitiu nota de repúdio aos atentados, menos Campos Neto.

“O sindicato entende que o chefe do BC, instituição de Estado indispensável à promoção de um País mais desenvolvido e democrático, deveria vir a público manifestar-se em defesa da democracia e em contraposição a qualquer ameaça ao Estado Democrático de Direito. Por que o silêncio, Campos Neto?”, questiona o sindicato.

Procurada pela Coluna, a assessoria do BC enviou nota informando que a instituição “não emite manifestações sobre assuntos alheios a sua competência”.

“Por isso, o BC não divulgou nota à imprensa sobre os acontecimentos ocorridos em Brasília no domingo, 8 de janeiro. Nada obstante, o BC se alinha e apoia integralmente a Nota Conjunta emitida em 9 de janeiro pelos presidentes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário”.