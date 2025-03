Sindicato de servidores do Banco Central avalia processar autoridades por fake news sobre Pix

Com a regra estabelecida agora pelo BC, os bancos terão de cancelar chaves Pix de pessoas ou empresas com situação irregular na Receita Federal. É o caso do CPF de pessoas mortas, ou de CNPJ de empresas que não existem mais. Postagens de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entretanto, afirmam que o governo busca atingir trabalhadores e cria arapucas contra esse modo de pagamento. Um dos vídeos diz que o presidente Lula vai proibir o cidadão de receber o pix e que “ainda vai te obrigar a andar com o talão de cheques no bolso”.

“O Sinal estuda medidas judiciais contra os responsáveis pela propagação de fake news e não hesitará em acionar os órgãos competentes para garantir a responsabilização dos envolvidos. A desinformação sobre produtos financeiros coloca em risco milhões de brasileiros, que podem ser levados a tomar decisões equivocadas baseadas em mentiras”, afirmou o sindicato, acrescentando que autoridades atacam a estabilidade do sistema financeiro quando compartilham informações sabidamente falsas sobre o Pix, por exemplo.

“Em apenas quatro anos, o Pix se tornou a principal forma de pagamento do país, reduzindo custos para consumidores e empresas e promovendo inclusão financeira. Seu êxito contrasta com os ataques movidos por interesses políticos ou econômicos, que buscam distorcer fatos para gerar pânico e confusão na população”, continuou a entidade.