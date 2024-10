Sindicato reclama de ‘condição degradante’ para imprensa cobrir Lula no Alvorada; saiba por quê

O Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal enviou uma carta à Presidência da República, nesta quarta-feira, 23, para reclamar da “condição degradante” e falta de segurança no trabalho da imprensa que cobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em plantões no Palácio da Alvorada. No documento, os sindicalistas lembram que a residência oficial tem sido local cada vez mais frequente de agenda e despachos do presidente “que essa semana, inclusive, trabalha do local enquanto se recupera de um acidente doméstico ocorrido no fim de semana”.

PUBLICIDADE O texto enviado à Presidência expõe que os repórteres estão trabalhando ao relento ou no interior dos veículos estacionados, como forma de se proteger das chuvas e outras intempéries. “Os jornalistas e profissionais da imprensa que cobrem diariamente a rotina presidencial no Palácio da Alvorada estão sem condições mínimas de exercer o trabalho na portaria principal da residência oficial, onde costumam ficar”, afirma. Após a reclamação, a primeira-dama, Janja da Silva, falou rapidamente com alguns jornalistas, disse que o presidente Lula já voltará a despachar do Palácio do Planalto na próxima segunda-feira, mas que providenciaria uma estrutura provisória neste fim de semana. A Secretaria de Imprensa do Governo também prometeu marcar uma reunião na próxima semana. O Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal ressalta que a única sala fechada da portaria, que ficava disponível aos profissionais, está interditada e passa por reformas. O espaço exterior coberto por tenda, e que mantinha bancos de espera para os visitantes, está indisponível. “Com a reforma em andamento, os banheiros acabam ficando sujos com mais frequência, inclusive com acúmulo de insetos”, continua o texto. “Diante desse quadro, que o Sindicato considera desrespeitoso e degradante, foi solicitada a adoção de medidas emergenciais e imediatas, que incluem, principalmente, a instalação de tendas, mesas e cadeiras, disponibilidade de tomadas de energia (com segurança) e acesso a banheiros higienizados, sem prejuízo de outras adaptações que se apresentem necessárias”.

Publicidade

A entidade também pediu uma reunião de urgência com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), medidas urgentes e reunião, para discutir soluções temporárias que possam assegurar um trabalho seguro e digno para a imprensa no Alvorada.