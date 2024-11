Sistema de padronização de dados criminais atrai maioria dos estados mas ainda há 13 unidades fora

Além dos três estados que acabaram de aderir, já faziam parte do Sinesp: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

O sistema é oferecido gratuitamente, mas alguns deles escolheram não usá-lo por já terem as próprias plataformas que permitem o registro de ocorrências, despacho homologatório e a lavratura de procedimentos de polícia. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Goiás, por exemplo, todos governados pela oposição, ainda não aderiram ao sistema federal.

Com isso, esses Estados acabam ficando fora do programa nacional que rastreia celulares roubados. Isso porque o governo federal escolheu os estados adeptos do PPE para a fase de testes do projeto Celular Seguro, que prevê a proteção contra golpes financeiros, inutilizando os aparelhos alvos de roubos e furtos. A previsão é ampliar a iniciativa, inspirada numa medida implementada inicialmente pelo governo do Piauí, para todo o País no futuro.