Sonia Guajajara é poupada por lideranças do agro

O Centrão e a bancada do agro “aliviaram” uma ofensiva contra a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Em café da manhã realizado antes da sessão desta quarta-feira, 23, o presidente do colegiado, Tião Medeiros (PP-PR), conversou com parlamentares para construir um acordo com a base governista e transformar um requerimento de convocação em convite, contanto que ela se comprometa a vir espontaneamente.

A interlocutores, Tião diz que a iniciativa de transformar a convocação em convite é uma forma de não tensionar, desnecessariamente, a relação da bancada do agro com o governo Lula. O presidente da comissão defendeu a aliados que, como todos os ministros convocados anteriormente foram convidados, não haveria motivo para convocar Sonia Guajajara, que se comprometeu a comparecer na sessão do dia 12 de setembro.

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara Foto: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A cautela acontece porque, ao mesmo tempo, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) trabalha para devolver parlamentares bolsonaristas à CPI do MST, que dá dor de cabeça para o Planalto.

Sonia explicará identificação e delimitação de nova Terra Indígena

No início da sessão, Tião anunciou que telefonou para Sonia e ouviu da ministra o compromisso de comparecimento na sessão do dia 12 de setembro. O requerimento de convocação, de autoria da Coronel Fernanda (PL-MT), solicita à ministra explicações sobre o despacho que reconhece os estudos de identificação e delimitação da Terra Indígena Kapôt Nhinore, no Mato Grosso e no Pará, ocupada tradicionalmente pelos povos indígenas Mebêngôkre e Yudjá.

“Foi um atendimento em reconhecimento ao senhor, mas não a ministra. Se fosse pela ministra, seria convocação. Por isso, atendi ao pedido”, disse a Coronel Fernanda, que faz parte do núcleo duro de oposição ao governo Lula na Câmara.