STF estica feriado e libera ministros de sessão presencial nesta quarta

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciaram a “operação feriadão”. Os magistrados emendaram a semana inteira sem sessões de julgamentos presenciais.

Não haverá votação presencial nesta quarta-feira, 11, que antecede o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Além disso, a Diretoria-Geral da Corte emitiu portaria para tornar a próxima sexta-feira, 13, ponto facultativo.

O plenário do Supremo Tribunal Federal Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Os ministros, porém, têm ações em votação no plenário virtual da Corte. A sessão online prevê que os magistrados apresentem os seus votos na plataforma até a próxima segunda-feira, 16.

Como mostrou a Coluna, O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, está em viagem oficial pela Europa desde o início desta semana. Na última segunda-feira, o ministro se reuniu com autoridades do tribunal constitucional da Alemanha. Barroso ainda terá agendas na Inglaterra e na França até a próxima sexta-feira.