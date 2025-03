STF gastará R$ 7 mil com lenços com ‘toque de seda’ para autoridades, depois de comprar gravatas

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai gastar cerca de R$ 7 mil na compra de cem lenços personalizados para presentear autoridades que visitarem o tribunal. Com três tipos de estampas, os acessórios com “toque de seda” e “textura macia” devem ser entregues ao STF até a quarta-feira, 12. No mês passado, o Supremo desembolsou R$ 38,4 mil com cem gravatas com o mesmo objetivo, mas destinadas a homens. Procurado, o STF não respondeu.

A Coluna do Estadão obteve o processo de compras dos lenços do STF por meio da Lei de Acesso à Informação. A procura pelas peças foi formalizada em 6 de fevereiro, quando o tribunal pediu lenços 100% poliéster “de alta qualidade”, “com toque de seda, textura macia, excelente caimento, acabamento impecável”.

Lenço personalizado do STF Foto: Reprodução

PUBLICIDADE Em 10 de fevereiro, a despesa de R$ 6.990 foi reservada no orçamento público. A verba será repassada à empresa Scarfme Indústria e Comércio de Lenços, sediada em Cajamar (SP). Divididas em três categorias, as artes dos lenços remetem ao Supremo e são dos tipos “aquarela”, “arcos com borda azul claro” e “arcos com borda azul escuro”. Um dos exemplos usados no processo mostra um lenço com a fachada da sede e a logomarca do tribunal. O acessório usa uma licença poética para acrescentar plantas em frente ao STF, na Praça dos Três Poderes.

A compra de gravatas e lenços foi anunciada no início do mês passado pelo presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso. Durante a sessão, todos os ministros e o procurador-geral da República usavam gravatas e, no caso da única autoridade no plenário, ministra Cármen Lúcia, um lenço.

“Nós lançamos uma gravata do Supremo Tribunal Federal, que todos estamos utilizando, e, para as mulheres, um lenço belíssimo, como o que está com a ministra Cármen Lúcia”, disse Barroso, que citou, em tom de brincadeira, um “departamento STF Fashion”.

O ministro completou: “Recebemos muitas visitas ou visitamos lugares em que as pessoas nos dão presentes. E, portanto, foi uma forma que nós encontramos, gentil, de retribuir os eventuais presentes que recebemos com uma gravata que tem o símbolo do STF e que, se permitirem aí, modéstia à parte, ficou muito bonitinho”.