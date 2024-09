STF julga revisão de parte da reforma trabalhista e contrata novo atrito com Congresso

O contrato de trabalho intermitente permite a alternância de prestação de serviços e inatividade. O trabalhador é remunerado de forma proporcional às horas trabalhadas, incluindo férias e décimo terceiro salário. O placar atual no Supremo está em 2 x 2: Alexandre de Moraes e Kassio Nunes Marques entendem que a mudança na lei trabalhista é válida, enquanto Edson Fachin, o relator, e Rosa Weber, hoje aposentada, entendem que há inconstitucionalidade.

A possibilidade de o STF derrubar o contrato de trabalho intermitente acendeu um alerta no Congresso. Em uma manifestação pública antecipada à Coluna do Estadão, a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços (FCS) e a União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS) afirmaram ter “profunda preocupação” com o julgamento.

“É evidente que qualquer modificação na reforma ou em seus dispositivos pela via judicial causará insegurança jurídica, gerando demissões e queda na renda e produtividade no mercado de trabalho. Neste sentido, o setor de comércio e serviços – fundamental para a economia brasileira – seria duramente impactado por mudanças abruptas no arcabouço trabalhista em vigor”, afirma o texto. A FCS tem 174 deputados e 19 senadores.

As entidades afirmam que qualquer mudança na legislação trabalhista precisa ser feita pelo Congresso. É crescente a reclamação entre parlamentares de que o STF tem legislado e em dobradinha com o Palácio do Planalto. “Utilizar a Justiça para alterar dispositivos ou modalidades previstas na legislação pode ser interpretado como uma interferência no processo legislativo neste momento, o que é sempre negativo no contexto do equilíbrio entre os Poderes”, acrescenta a nota, em um claro recado aos magistrados.