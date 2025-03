Sucesso de ‘Ainda Estou Aqui’ começa pela empatia com o drama de uma família, diz crítico de cinema

O crítico de cinema Miguel Barbieri destaca que o sucesso do longa protagonizado por Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva e Selton Mello como o deputado cassado Rubens Paiva começou pela empatia do público com aquela família de classe média.

“A grande diferença de ‘Ainda Estou Aqui’ para outros filmes brasileiros que tocaram no tema da ditadura é que o drama familiar ali é muito bem dosado com os horrores do regime militar”, disse Barbieri à Coluna do Estadão. “Você primeiro se identifica com aquela família alegre, que cantava, dançava, ia para a praia, tomava sorvete de passas ao rum e depois foi vítima da ditadura”.