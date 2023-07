Supersemana de Lira tira Haddad do Mercosul

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abriu mão de participar do encontro de ministros de economia do Mercosul, que acontece na próxima segunda-feira em Puerto Iguazú, Argentina, para se dedicar a dias que podem ser decisivos para o projeto econômico do governo. A “supersemana de Lira”, como já ficou batizada em Brasília a bateria de votações propostas pelo presidente da Câmara, vai analisar três dos principais projetos da Fazenda para todo o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva:

O projeto de lei que retoma o chamado voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf); o arcabouço fiscal, de volta à Câmara após as alterações do Senado e a reforma tributária.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. 18.04.2023 Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

A secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, é quem vai representar Haddad no encontro de ministros de finanças do Mercosul. O secretário-executivo do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, integra a comitiva em nome da pasta comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

Para o entorno de Haddad, seria “loucura” o ministro sair do Brasil neste momento em que temas sensíveis para o futuro da Pasta passam pelo crivo do Congresso, ainda mais em meio à dificuldade do governo na articulação política. No final de maio, Haddad desistiu de ir à reunião dos governadores do banco dos Brics em Xangai, na China, para articular a votação do arcabouço fiscal.

A reunião de ministros de economia e presidentes de Bancos Centrais do Mercosul e Bolívia está marcada para segunda-feira, 3, em Puerto Iguazú, na Argentina. Além das articulações de bastidores, uma tônica de sua atuação à frente do Ministério, Haddad deve se reunir na segunda-feira com o comitê de economia do Conselhão. A viagem à cúpula do presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, também não está prevista.

Na terça-feira, haverá a sessão Plenária de Chefes de Estado do Mercosul, Bolívia, Estados Associados e convidados especiais. Neste dia, o presidente Lula fará um bate-volta em Puerto Iguazú.