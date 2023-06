Suplente de Daniela Carneiro não deu votos para o governo Lula na Câmara

Suplente da ministra Daniela Carneiro (Turismo), o deputado Ricardo Abrão (União-RJ) não deu votos favoráveis para o governo Lula em votações estratégicas na Câmara nos últimos meses. Adversários de Daniela fizeram o levantamento das deliberações para usar como argumento para mostrar que a ministra não traz apoio para o Planalto nem mesmo do seu substituto.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, na Câmara. Foto: Wilton Junior/Estadão - 13/06/2023 Foto: Wilton Junior/Estadão - 13/06/2023

Nas principais derrotas para o governo na Casa, Abrão esteve ausente, não votou ou se posicionou contra a orientação do governo. Foi o caso do PDL do marco do saneamento, em que ele estava em missão oficial, e da MP que afrouxa regras sobre licenciamento ambiental, em que ele estava presente, mas se absteve de votar.

Abrão também se manifestou a favor da urgência para votação do marco temporal das terras indígenas, algo que o Planalto era expressamente contra. Depois, na votação, ele faltou e não votou.

O deputado votou, ainda, pela aprovação das alterações feitas pelo Congresso na nova organização feita pelo presidente Lula para a Esplanada dos Ministérios.

A saída de Daniela Carneiro já é dada como certa no Parlamento. Nos corredores da Câmara, o deputado Celso Sabino (União-PA), principal cotado para substituí-la, já é tratado como ministro pelos pares. Ele recebeu mensagens o felicitando até mesmo de parlamentares da oposição, como PL.