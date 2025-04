Ex-braço-direito de Eduardo Bolsonaro é transferido e assume cargo no mesmo dia de suplente

No mesmo dia em que o deputado Missionário José Olimpio (PL-SP) assumiu o posto de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se licenciou do mandato para morar nos Estados Unidos, foi nomeado para o seu gabinete um ex-braço-direito do colega. Com um salário atual de R$ 24 mil, Eduardo Nonato trabalhou sete anos com Eduardo Bolsonaro e prestou serviços ao deputado na campanha de 2022. Foi uma surpresa para Olimpio, que não sabia da nomeação. “Eu não sabia. Não entrei no gabinete pra exonerar ninguém. Cabe ao suplente conversar com o titular. Estou me ambientando para saber quantos dias vou ficar no mandato e saber se precisa de alguma mudança”, disse à Coluna do Estadão.

PUBLICIDADE Eduardo Nonato ganhou um cargo de confiança no gabinete de Olimpio no último dia 25, dia em que o suplente passou a exercer o mandato na licença de Eduardo Bolsonaro. Até a semana anterior, Nonato estava na folha de pagamento do mandato do filho do ex-presidente, com o mesmo salário de R$ 24 mil, e depois passou pela liderança do PL. A nomeação de Nonato é a única movimentação de funcionário informada pela Câmara após a chegada de Olimpio. De 2019 até março de 2025, Nonato trabalhou para Eduardo Bolsonaro e tinha uma das maiores remunerações do gabinete. Na campanha eleitoral de 2022, recebeu R$ 18 mil do então candidato por “atividades de militância e mobilização de rua”.

Missionário José Olimpio (PL-SP) Foto: Diógenis dos Santos/Agência Câmara

No mês passado, Eduardo Bolsonaro anunciou que se licenciaria do mandato para morar nos Estados Unidos. A decisão surpreendeu até aliados, que esperavam que ele fosse assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Eduardo disse que passará a morar nos EUA para buscar sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes é o relator de uma ação na qual o ex-presidente é réu por tentativa de golpe de Estado.

O parlamentar, que não é investigado no STF, alegou ser perseguido, criticou Moraes e classificou a Polícia Federal de “Gestapo”, polícia secreta da Alemanha nazista. “Aqui [nos EUA], poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem”.

Neste ano, antes de tirar licença do mandato, Eduardo não apresentou projeto de lei próprio e fez apenas um discurso no plenário da Câmara. Enquanto isso, foi para os Estados Unidos quatro vezes.