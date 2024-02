Tabata e Boulos esvaziam atuação no mandato para mergulhar na campanha em São Paulo

Com o foco voltado à corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, os pré-candidatos Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) vão esvaziar as próprias atuações na Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Os dois congressistas abriram mão de funções de destaque para ter mais tempo para a campanha. Com a medida, eles ainda evitam se expor em temas alheios aos seus interesses na disputa municipal, observam interlocutores.

PUBLICIDADE Além de não pegar relatorias de projetos ou cargos de destaque em comissões, Guilherme Boulos vai abrir mão da liderança do PSOL. Esse cargo é o que dá maior visibilidade ao seu mandato, mas é também o que lhe deixa mais vulnerável. O PSOL detectou, por exemplo, que declarações recentes de Boulos sobre o grupo terrorista Hamas prejudicaram sua pré-campanha. Seus interlocutores ressaltam que ele só entrou no assunto porque fora cobrado como representante da bancada. Boulos chegou a perder o apoio do ex-secretário de Saúde Jean Gorinchteyn por evitar uma condenação direta do Hamas pelos ataques terroristas em Israel. Após o episódio, Boulos passou a condenar o grupo, mas culpando os israelenses por agravarem o conflito. O caso deu munição ao seu principal adversário, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que é candidato à reeleição. Nunes passou a chamá-lo de “amigo do Hamas”, uma pecha considerada perigosa pelos aliados do psolista.

Deputada Tabata Amaral (PSB) e deputado Guilherme Boulos (PSOL) pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo Foto: Montagem: Daniel Teixeira/Estadão e Werther Santana/Estadão

Tabata Amaral deixará a coordenação da Frente Parlamentar Mista da Educação, que passará ao comando do deputado Rafael Brito, como antecipou a Coluna do Estadão. Também não assumirá lideranças partidárias nem relatorias de projetos. Em 2023, por exemplo, foi vice-líder do PSB e depois do blocão partidário ao qual sua legenda fazia parte - União, PP, Federação PSDB Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade e Patriota.

Os dois deputados deixam claro, porém, que não estarão omissos à pauta na Câmara. Ao contrário, manterão atenção com a votação de projetos e debate das pautas.