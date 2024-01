Tabata manda mensagem a Marta Suplicy

Pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, Tabata Amaral, fez acenos a Marta Suplicy. Nas redes sociais, mostrou suas leituras neste início de ano e o livro Minha vida de prefeita - O que São Paulo me ensinou, de Marta Suplicy, é a primeira postagem.

Na mensagem, Tabata diz estar começando 2024 aprendendo mais sobre a trajetória de dois políticos que são uma inspiração para ela e complementa: “Marta Suplicy foi uma das melhores prefeitas que São Paulo já teve, além de ser a segunda mulher a ocupar esse cargo”.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) segura livro de Marta Suplicy Foto: Instagram @tabataamaralsp

A deputada ainda publicou foto da dedicatória feita pela ex-prefeita, em 2020. “À Tabata com muita admiração e muita esperança para o futuro do Brasil”.

A postagem ocorre num momento em que o PT tenta atrair Marta Suplicy para se filiar novamente ao partido e compor como vice na chapa de Guilherme Boulos. Mas, parte do eleitorado que se identifica com Marta também é visto como potencial voto para Tabata.

Atualmente, Marta é secretária de Relações Internacionais da gestão Ricardo Nunes (MDB) pré-candidato à reeleição. Ela está de férias até o dia 15 de janeiro e mantém silêncio sobre os movimentos políticos em torno de seu nome.

O outro livro que Tabata esta lendo é Mayor - The best jobs in politics, do ex-prefeito da Filadeldia (EUA) Michael A. Nutter.