Tabata propõe bolsa escolar e inaugura embate eleitoral com Nunes

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) enviou ofício ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em que pede a criação de um incentivo financeiro a alunos do ensino básico, como forma de combater a evasão escolar. Colocou-se à disposição para discutir o tema com o prefeito. Ela não sugeriu, porém, valores para a bolsa e nem fonte de recursos para bancar a iniciativa.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Foto: Reprodução

Na prática, o movimento inaugura o embate eleitoral entre Tabata, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, e Nunes, que vai tentar a reeleição. Prato cheio para a deputada explorar em debates na televisão, ainda mais no tema da educação, a sua bandeira na política.

Tabata é pré-candidata à Prefeitura com apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e deve dividir os votos na esquerda com o pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL-SP), que tem o apoio do presidente Lula. Pela centro-direita, Ricardo Nunes deve ter na aliança o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.