Tarcísio anuncia R$120 mi em linhas de crédito para empreendedores do Centro de São Paulo

Do montante que será emprestado por meio da Desenvolve-SP, a expectativa é de que metade seja proveniente do caixa próprio do Estado e metade de verbas federais do Fungetur liberado por meio do Ministério do Turismo.

“A gente está pegando esse recurso federal e vai emprestar aqui em São Paulo. Se o empreendedor eventualmente não pagar, o Estado tem de pagar de toda forma à União. Então, na ponta, a Desenvolve-SP é quem assume o risco”, afirmou o diretor-presidente da Desenvolve-SP, Ricardo Brito.

Embora não repasse dados oficiais sobre inadimplência do fundo, informações de bastidores dão conta de que o governo paulista trabalha com estimativas acima de 15%. De acordo com o Ministério do Turismo, em 2023, São Paulo registrou a contratação de R$15,9 milhões do Fungetur.