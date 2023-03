Tarcísio deve ouvir André Mendonça e Jorge Oliveira para vaga no TCE

André Mendonça, ministro do STF, e Jorge Oliveira, do TCU, deverão ser consultados pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na escolha dos nomes para o Tribunal de Contas do Estado (TCE). Em setembro, será aberta a primeira das quatro vagas na corte que serão preenchidas no mandato de Tarcísio, com a aposentadoria de Edgard Camargo Rodrigues.

TARC1 - O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, em Reunião de Secretariado + coletiva de imprensa. Local: São Paulo/SP Data: 02/01/2023 Foto: Governo do Estado de São Paulo Foto: Governo do Estado de São Paulo

Aliados de Tarcísio afirmam que Mendonça e Oliveira esperavam ter sido ouvidos na escolha do secretário de Justiça, o que não ocorreu. Fábio Prieto, ex-presidente do TRF-3, foi quem assumiu o cargo. Agora, os dois devem ser avalistas em um gesto de Tarcísio a Bolsonaro.

Conselheiros do TCE-SP disseram ao governador que gostariam de ter o poder de vetar eventual nome que desagrade o grupo. Pelas regras, a vaga de setembro pertence à Alesp e, por isso, há expectativa de que deputados estaduais se apresentem como candidatos.

Na última semana, Gilberto Kassab (PSD) perguntou a conselheiros se eles haviam recebido pedidos de indicação. O secretário de Governo de Tarcísio ouviu que as articulações devem começar só em 15 de março.