Tarcísio discute com Barroso no STF decisão do ministro sobre câmeras nos uniformes da PM

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai se reunir na noite desta quarta-feira, 13, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, para discutir a instalação de câmeras de monitoramento nas fardas dos policiais militares.

Tarcísio quer falar com Barroso sobre uma decisão assinada por ele em dezembro passado. O presidente do STF negou um pedido da Defensoria Pública de São Paulo para obrigar o uso de câmeras no fardamento da Polícia Militar do Estado (PM-SP) durante operações especiais. O magistrado, porém, se manifestou a favor dos dispositivos e disse que a sua adoção deve ser incentivada.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cumprimenta o novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso Foto: Divulgação

PUBLICIDADE O caso que será tema da conversa entre o governador e o ministro teve origem na primeira instância da Justiça Paulista, onde Defensoria Pública e a ONG Conectas Direitos Humanos pediram a instalação dos dispositivos nas fardas de todos os policiais envolvidos na Operação Escudo, que deixou 28 mortos na Baixada Santista, e em qualquer outra ação do tipo. O pedido foi atendido inicialmente, mas acabou derrubado pelo presidente do TJ-SP, Ricardo Anafe, sob o argumento que o uso obrigatório dos dispositivos geraria “vultosos gastos” e traria “riscos à economia pública”. A Defensoria de SP recorreu ao STF e o caso foi decidido por Barroso. O presidente da Corte escreveu no despacho que “a utilização de câmeras é muito importante e deve ser incentivada”, mas ponderou que o tipo de ação apresentada pela Defensoria não “justifica a intervenção de urgência e excepcional” de suspensão do que foi decidido por outro tribunal.

Na decisão, Barroso também reconheceu a legitimidade da Defensoria para pedir a suspensão de liminares de outros tribunais. Isso abre margem para que o tema volte ao STF em meio às novas operações promovidas pelo governo paulista.

Tarcísio tem sido um dos governadores mais vocais contra a política de monitoramento da atividade policial. O governador disse em outubro do ano passado que não iria ampliar o uso dos dispositivos na PM-SP porque não há comprovação científica da sua eficácia, mas recuou neste ano ao declarar que agora estuda a possibilidade de adquirir novas câmeras.

As mais de 40 mortes causadas pela PM-SP na Operação Verão, uma extensão da Operação Escudo, têm sido alvo de críticas de setores da esquerda, movimentos sociais e pesquisadores da segurança pública. A Comissão Arns e a Conectas apresentaram uma denúncia contra Tarcísio ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU). O chefe do Executivo paulista reagiu com ironia: “Temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito (na Baixada Santista). A pessoa pode ir para a ONU, para a Liga da Justiça, para o raio que o parta, eu não estou nem aí”.

Na ocasião, Tarcísio também afirmou que policiais serão punidos se forem confirmadas eventuais acusações de excessos. “Não vamos tolerar desvio de conduta e indisciplina, vamos investigar”, disse.