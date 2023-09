Tarcísio diz na TV que Republicanos é conservador na semana que sigla entra no governo Lula

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é a estrela da propaganda partidária do Republicanos que entra no ar a partir deste sábado, 16, em todo o País. No vídeo, que a Coluna teve acesso antecipadamente, Tarcísio reforça o slogan da sigla: “Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil”.

A mensagem chama mais atenção por ser propagada na mesma semana em que o Republicanos entrou para o governo Lula - gestão que representa a esquerda e as forças progressistas no poder. O calendário da propaganda é definido pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O Republicanos assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos com Silvio Costa Filho, mas mantém a afirmação institucional de que é independente. A entrada no governo petista causou incômodo e Tarcísio chegou a afirmar que avaliaria sua permanência no partido.

Como mostrou a Coluna, outras siglas tinham interesse em filia-lo, mas seria difícil o governador acomodar seu discurso em outra casa. Como mostrou a Coluna, o PP chegou a montar uma estratégia para filiar Tarcísio, mas a legenda também embarcou no governo Lula, com a indicação de André Fufuca como ministro do Esporte.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

A presença de Tarcísio na propaganda partidária mostra que ele vai continuar sendo tratado como a estrela do Republicanos. “Não foi à toa que ele recebeu quase R$20 milhões do partido na campanha”, ressaltam interlocutores da cúpula da sigla.

O clima amenizou e Tarcísio não dá mais sinais de querer trocar de partido. Porém, é importante destacar também que ele foi avisado nas últimas semanas - enquanto se alinhavava a reforma ministerial - da ameaça do Republicanos. A sigla avisou pelos emissários: “Se ele deixasse a legenda agora, não contaria sequer com o apoio do Republicanos nas próximas eleições”.